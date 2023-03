Podcast 3 Fattori, Mariangela Pira spiega la scelta della Bce

Il nuovo episodio s’intitola “La decisione di Lagarde, le conseguenze sui mutui, chi paga davvero il caro-prezzi”. La giornalista di Sky TG24 riassume in termini semplici la mossa della presidente della Banca centrale europea, poi si sofferma su cosa vuol dire per i mutui e infine spiega perché a pagare per l'inflazione non sono gli utili aziendali ma i cittadini

“La decisione di Lagarde, le conseguenze sui mutui, chi paga davvero il caro-prezzi”. S’intitola così il nuovo episodio di 3 Fattori, il podcast della giornalista economica di Sky TG24 Mariangela Pira. Si parte dalla scelta della Bce di alzare i tassi di mezzo punto, al 3,5%, per poi arrivare alle ricadute per i cittadini europei. “Parto dalla decisione di Christine Lagarde – spiega Pira – e la riassumo in termini semplici per voi. Vado poi sulle conseguenze, soffermandomi nello specifico sui mutui. Finisco con un articolo Reuters dal titolo Bce fronts a cold reality: companies are cashing in on inflativo e vi racconto perché è importante. A pagare, per l'inflazione, non sono gli utili aziendali ma i cittadini. Vi aspetto e buon ascolto” (ASCOLTA SU SPOTIFY - TUTTI GLI EPISODI).