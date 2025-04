Salva Casa, nuovi moduli Cila e Scia per chi regolarizza l’immobile

Introduzione

La Conferenza unificata - che riunisce governo, regioni e città - ha raggiunto l’intesa sulle modifiche da apportare nella modulistica sugli immobili a seguito dell’approvazione del decreto "Salva Casa" (legge 69/2024). Ecco come cambiano i documenti da presentare in Comune su interventi per mettere in regola l'abitazione.