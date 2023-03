Riunione Bce, verso un nuovo aumento dei tassi di interesse

La situazione in Europa

I governatori delle banche centrali si riuniscono in un clima decisamente complicato da fattori imprevisti. Il crac dell'americana Svb ha riportato venti di crisi finanziaria anche in Europa, rafforzati dal tracollo in Borsa di Credit Suisse, che con le sue numerose filiali estere porta i danni direttamente nei Paesi dell'Ue. La Bce è in allerta e, in attesa di capire come si muoveranno le autorità svizzere, ha chiesto alle banche europee quanto sono esposte nei confronti dell'istituto svizzero. Anche se non c'è un vero timore di contagio, perché la vigilanza unica ha da anni messo al riparo le europee da debolezze altrui, il rischio che la sfiducia dilaghi e gli investitori scappino non si può completamente escludere.