Antitrust accetta impegni Enel Energia: ristori pari a oltre 5 milioni

L'Autorità aveva avviato il procedimento per possibile pratica commerciale scorretta e ha accolto le misure compensative che l’azienda di energia ha proposto di offrire a oltre 40.000 clienti. Il Codacons esprime soddisfazione per l’accordo ottenuto. Di parere contrario invece le associazioni dei consumatori: “Misure non sufficienti, avanti con la class action” ascolta articolo

Si è chiusa con impegni da parte di Enel Energia l’istruttoria avviata dall’Antitrust contro l’azienda per possibile pratica commerciale scorretta. Come si legge nella nota dell'Autorità, il procedimento era stato avviato in quanto le modalità adoperate per comunicare all'utenza il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura in scadenza - e con decorrenza 1° giugno 2023 - potevano non rendere i consumatori consapevoli degli aumenti introdotti. Enel Energia ha però deciso di offrire misure di tipo compensativo pari a 5 milioni di euro a oltre 40mila clienti: impegno accettato dall’Antitrust che ha permesso la chiusura dell’istruttoria.

A chi spettano i ristori Come spiega l’Antitrust, il ristoro sarà riconosciuto automaticamente a chi è stata spedita tramite canale postale una comunicazione di rinnovo (con condizioni economiche efficaci a partire da giugno 2023 e fino ad aprile 2024), che però non risulta consegnata. E non solo: il compenso economico verrà riconosciuto anche a chi ha ricevuto via web una comunicazione di rinnovo (con condizioni economiche efficaci a partire da giugno 2023 e fino ad aprile 2024) e ha presentato un reclamo ad Enel Energia e/o all'Antitrust alla data di adozione del provvedimento di accettazione degli impegni, lamentando la scarsa chiarezza del messaggio delle nuove condizioni contrattuali. La misura compensativa proposta, si legge nella nota, riguarda sia coloro che hanno mantenuto il rapporto contrattuale con la società (ai quali verrà erogato un bonus in fattura), sia quelli che sono invece passati ad altro operatore, nei cui confronti sarà emessa una nota di credito.

Nuove modalità di comunicazione Enel Energia si è poi impegnata a realizzare misure di tipo informativo consistenti in un articolato sistema di avvisi e promemoria, fra loro complementari (SMS, mail, fattura, notifica via app e Area Riservata) per ricordare ai clienti l'applicazione delle nuove condizioni economiche. Infine, la società si è impegnata a modificare la parte grafica e testuale delle lettere di accompagnamento (cd DEM) e a potenziare i sistemi informativi e le funzionalità connesse al servizio di assistenza, con particolare riferimento ai rinnovi delle condizioni economiche in scadenza.

Codacons: “Bene Antitrust su indennizzi” Soddisfatto per l’accordo tra Enel e Antitrust è il Codacons che, in occasione dell’avvio del procedimento, aveva chiesto di definire misure per risarcire in modo diretto e automatico i consumatori coinvolti. “Bene quindi - si legge nella nota - gli impegni assunti da Enel per concedere ristori a tutti i clienti danneggiati, ma occorre fare di più: è necessario adottare tutte le misure tecniche per evitare che in futuro si ripetano casi simili e per eliminare qualsiasi ombra sulle comunicazioni delle modifiche unilaterali dei contratti da parte dei fornitori energetici”.