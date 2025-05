Scioperi, nei trasporti si rischia un nuovo anno nero

Raffica di proteste a maggio: una trentina le agitazioni previste. Dall'inizio dell'anno, solo a livello nazionale, ci sono state sei giornate di sciopero che hanno interessato treni e mezzi pubblici locali. A questo ritmo si potrebbe replicare quanto accaduto nel 2024, quando per molti viaggiare è stato un incubo. Le richieste dei lavoratori: salari più alti e maggiore sicurezza

Più soldi in busta paga. E’ per questo che scioperano i ferrovieri: il loro contratto di lavoro è scaduto a dicembre del 2023, attende ancora di essere rinnovato e nel frattempo i salari rimangono fermi. E le proteste nel settore dei trasporti non finiscono qui perché nel solo mese di maggio sono previste una trentina di agitazioni, tra quelle che interessano tutto il Paese e quelle limitate ad alcune zone, che toccano treni, autobus, tram, metropolitane e aerei.

Quanti stop finora...

Un clima conflittuale che dall’inizio dell’anno, e solo a livello nazionale, ha portato a sei scioperi nel settore ferroviario e in quello dei trasporti locali.