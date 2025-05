Edison, nuovo impianto fotovoltaico da 27 Mw al via a Battipaglia

I lavori hanno coinvolto 100 maestranze e 55 imprese, per un investimento complessivo di 35 milioni di euro. L'impianto entra in esercizio a meno di un anno dall'avvio dei lavori, con una producibilità di 55 Gwh, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 20mila famiglie

Edison annuncia l'entrata in esercizio di un nuovo impianto fotovoltaico da 27 Mw a Battipaglia, in provincia di Salerno. I lavori, coordinati dalla divisione ingegneria di Edison, hanno coinvolto 100 maestranze e 55 imprese, per un investimento complessivo di 35 milioni di euro. L'impianto entra in esercizio a meno di un anno dall'avvio dei lavori, a conferma dell'efficienza operativa dell'intervento e dell'elevato livello di pianificazione. Il nuovo impianto fotovoltaico di Edison ha una producibilità di 55 Gwh, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 20 mila famiglie, l'equivalente di una città come Battipaglia, e di alimentare l'illuminazione dello Stadio Diego Armando Maradona per oltre 700 partite serali, evitando l'emissione in atmosfera di circa 25 mila tonnellate di Co2 all'anno.

Il ruolo della Campania nella strategia di sviluppo del rinnovabile

L'impianto, inoltre, è dotato di un sistema di regolazione automatica dell'orientamento dei pannelli solari (tracker), che consente ai moduli fotovoltaici di seguire tutto il giorno il movimento del sole, massimizzando così la produzione di energia rinnovabile. La Campania ha un ruolo cardine nella strategia di sviluppo rinnovabile di Edison, che prevede di accrescere il proprio installato green da oltre 2 a 5 Gw, coprendo almeno il 40% del proprio mix di generazione elettrica al 2030. L'entrata in esercizio dell'impianto di Battipaglia è un "concreto esempio della forte accelerazione che stiamo imprimendo alla crescita delle rinnovabili in Italia e del nostro impegno per la decarbonizzazione del Paese", ha detto Marco Stangalino, executive vice president power asset Edison.