Contratto Scuola, si tratta su aumenti di 150 euro per i docenti

Il governo assicura aumenti salariali pari a 150 euro lordi per i docenti delle scuole, che diventano 142 euro nelle università e 211 euro negli enti di ricerca. Per i sindacati l'aumento retributivo del 6% non copre l'inflazione degli ultimi anni ascolta articolo

Domani riunione per il rinnovo del Contratto Scuola 2022-2024. Al centro del tavolo gli aumenti salariali: si tratta di 150 euro lordi per i docenti e 130 euro lordi per il personale ATA. Una cifra che, secondo i sindacati, non è ancora sufficiente a valorizzare l’impegno del personale scolastico.

Gli aumenti salariali Con l'ultima legge di Bilancio il governo assicura aumenti salariali pari a 150 euro lordi per i docenti delle scuole, che diventano 142 euro nelle università e 211 euro negli enti di ricerca. Per il personale Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) l'aumento medio mensile previsto è di 174 euro lordi. L'asticella scende a 130 euro lordi per il personale Ata. Approfondimento Valditara: "Chiederò stop cellulari a scuola per under 14 in Ue"