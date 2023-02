4/9 ©Ansa

COME PARTECIPARE - Non vengono richieste particolari esperienze e le posizioni non sono soltanto destinate ai candidati più giovani. Per partecipare è necessario registrarsi al sito nella sezione eventi. I candidati in linea con i requisiti riceveranno una mail e un sms con le indicazioni per proseguire l’iter di selezione che si svolgerà attraverso video-presentazioni e video-colloqui con i recruiter del “Talent Acquisition Center” di Esselunga

Milano, apre in via Spadari il negozio "Le eccellenze di Esselunga"