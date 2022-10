Milano, apre in via Spadari il negozio “Le eccellenze di Esselunga”

Ha aperto oggi al grande pubblico il negozio "Le eccellenze di Esselunga" in via Spadari a Milano. Non un supermercato, ma un negozio elegante che in pieno centro vende prodotti alimentari di qualità. In 86 metri quadrati sono esposti piatti pronti, conserve, vini, formaggi, salumi e caviale, cui si aggiunge una zona pasticceria e caffetteria. Aperto dalle 8 alle 20, il negozio offre anche l’asporto (con piatti pronti che si possono ordinare) e un piccolo dehors. La notizia è riportata da la Repubblica.

Il pop up store

Esselunga intende ripeterà il successo del temporary store, aperto nella stessa posizione l'anno scorso con il brand Elisenda, in collaborazione con il ristorante Da Vittorio. I dolci a tre stelle dei Cerea avevano raccolto grandi consensi in due mesi di apertura. In quest’ultimo caso, però, Esselunga dichiara che il negozio è un pop up e non un temporary. Il pop up – spiega il quotidiano - non è detto che sparisca e potrebbe essere un'operazione permanente.

La posizione del negozio

Via Spadari, dicono i vertici Esselunga, è all'interno della zona del design e del lusso, nella "via del Gusto" del centro milanese piena di bar, bistrot, sale da tè, ristoranti, gelaterie e altre attività legate al cibo.

La Cucina di Esselunga

Il nuovo marchio è La Cucina di Esselunga, esiste nei grandi store da poco e d'ora in poi comparirà su tutti i prodotti di gastronomia che escono dal grande hub di Pioltello, dove quasi duecento persone preparano, cucinano, confezionano. Circa 200 ricette, proposte a rotazione secondo la stagionalità. Anche in via Spadari ci saranno iniziative temporanee: parata di panettoni per Natale e San Biagio, di colombe a Pasqua eccetera. Ma oltre alle specialità cucinate ("I grandi classici, Le cucine dal mondo, Equilibrio e gusto") sono in vendita molti alti prodotti di alta gamma, dal caviale allo champagne e alle specialità casearie e di norcineria, in qualche caso realizzati in esclusiva: come i prosciutti, la coppa e la pancetta con stagionature particolari.

Le novità gourmet

Anche tra i caviali di Calvisius c'è una ulteriore chicca, il tipo Unicum, lavorato senza l'utilizzo di conservanti. E alcune conserve gourmet sono novità assolute, al debutto qui. I formaggi vengono anche da Francia, Olanda, Svizzera e Grecia (feta stagionata in barrique).