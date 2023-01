L'aumento dei prezzi degli scorsi mesi ha spinto i consumatori a preferire l'offerta delle private label rispetto a quella di grandi marchi più costosi. Sul lungo periodo, il volume d'affari è cresciuto in 9 anni a una velocità tre volte superiore a quella del mercato in generale. Il settore è trainato in particolare dagli alimentari freschi e dal cibo per animali domestici