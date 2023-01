5/8 ©Getty

TURCHIA - I dati sono in frenata ma l’inflazione resta molto alta. A dicembre l’indice dei prezzi al consumo è aumentato del 64,27%, mentre il mese prima dell’84%. Secondo l’Inflation Research Group, il vero tasso di inflazione per dicembre sarebbe pari al 137,55%. I dati ufficiali, riferiti a ottobre, segnalano il picco dell’inflazione degli ultimi 24 anni, all’85,5%. L’anno scorso la Banca centrale turca ha tagliato i tassi di 5 punti percentuali, con una politica opposta a quella delle altre Banche centrali, che alzano il costo del denaro per frenare i prezzi

