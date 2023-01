1/10 ©Ansa

L’inflazione morde e lo si capisce anche dal prezzo di due alimenti che - normalmente - sono “per tutte le tasche”: pane e pasta. Nel 2022 questi prodotti, insieme ai cereali, si sono collocati al primo posto nella classifica dei rincari nel settore degli alimentari e bevande analcoliche per una spesa di circa 100 euro su circa 513 in più (9,1%) rispetto al 2021 sborsati in media da una famiglia 'tipo’. La cifra può poi superare i 700 euro per una coppia con due figli

