Incendi Los Angeles, 25 morti. Danni per 250 miliardi di dollari. LIVE

L'attrice in pensione Dalyce Curry, nota per il suo ruolo nel film del 1980 'The Blues Brothers - I fratelli Blues', è morta negli incendi di Los Angeles all'età di 95 anni: lo riportano i media statunitensi. I resti della donna sono stati ritrovati giorni dopo che l'incendio di Altadena ha raso al suolo la sua proprietà nella città. La morte dell'attrice è stata annunciata su Facebook dalla sua pronipote, Dalyce Kelley. Secondo i media, Kelley ha accompagnato la nonna - nota come 'Momma D' - a casa sua martedì sera verso mezzanotte, senza rendersi conto della devastazione che l'attendeva. La mattina dopo l'abitazione era completamente bruciata. Oltre al film commedia musicale diretto da John Landis e interpretato da John Belushi e Dan Aykroyd, Dalyce Curry è apparsa anche in film come 'I 10 comandamenti' e 'Lady Sings the Blues'.