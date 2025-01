Dal surfista all’ingegnere, le vittime degli incendi di Los Angeles

Introduzione

Sono almeno sedici i morti degli incendi di Los Angeles, anche se non tutti hanno ancora un nome. Almeno tredici, poi, le persone date per disperse. I soccorritori, però, avvertono che il bilancio potrebbe aggravarsi ancora di più. I roghi di Eaton e Palisades finora hanno provocato la distruzione di oltre 10mila edifici e danni per 150 miliardi. C'è poi l'emergenza fumo: con l'aria sempre più irrespirabile, è stata dichiarata un'emergenza per la salute. Secondo Carlos Gold, un esperto dell'Università di California a San Diego, il fumo potrebbe far salire i livelli di mortalità nella già inquinata Los Angeles del 5-15 per cento con particolari margini di rischio per persone immunodepresse, anziani e bambini. Ecco chi sono le vittime già accertate degli incendi