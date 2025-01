Incendi Los Angeles, Harry e Meghan visitano e abbracciano sfollati

Dopo aver accolto nei giorni scorsi nella loro villa a Montecito gli amici che hanno perso le loro case nei tremendi incendi in California il figlio del re Carlo III e la moglie si sono intrattenuti a parlare con alcune persone e ad abbracciare le persone in difficoltà, come mostrano alcuni video trasmessi dai media locali

Dopo aver accolto nei giorni scorsi nella loro villa a Montecito gli amici che hanno perso le loro case nei tremendi incendi il figlio del re Carlo III e la moglie si sono intrattenuti a parlare con alcune persone, come mostrano alcuni video trasmessi dai media locali. Nella immagini il Duca e la Duchessa di Sussex parlano con il sindaco di Pasadena, Victor Gordo in un sito della World Central Kitchen (Wck) dove viene distribuito cibo. Vestiti in maglietta e berretto da baseball, con mascherina antipolvere al collo, i due membri della famiglia reale britannica incontrano residenti, ascoltano le loro storie e ne abbracciano diversi. "Sono persone fantastiche, con una grande personalità e un grande cuore, e sono venuti qui per incontrare i primi soccorritori e le persone colpite", ha detto Gordon della coppia su Fox 11. Harry e Meghan si sono trasferiti quattro anni fa a Montecito, in California, a circa un'ora e mezza di auto a nord di Pacific Palisades, una delle zone più colpite dall'incendio. Di recente hanno pubblicato sul loro sito web una dichiarazione che indirizza le persone verso i servizi di supporto e hanno aperto la loro residenza agli sfollati.