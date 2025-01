Continua l'emergenza incendi nella zona di Los Angeles, in California. Un residente dell’area di Pacific Palisades ha filmato le strade e gli edifici in rovina nella zona vicino a Sunset Boulevard. Gli edifici distrutti o danneggiati sono migliaia e il bilancio è salito ad almeno dieci morti

Gli incendi continuano a devastare la periferia di Los Angeles: restano fuori controllo i principali roghi nella megalopoli californiana, che registra ormai almeno dieci morti e dove saranno dispiegati rinforzi militari. Nel nord-ovest della seconda città degli Stati Uniti, non è ancora stato possibile contenere le fiamme che divorano il lussuoso quartiere di Pacific Palisades, con le ville di multimilionari e celebrità, situato tra Malibu e Santa Monica. E questo, nonostante l'aiuto degli elicotteri che possono scaricare acqua sui roghi, grazie ad una temporanea tregua dei venti che hanno alimentato le fiamme. Circa 180.000 persone restano sotto ordine di evacuazione. Più di 29.000 acri sono andati in fiamme nell'area di Los Angeles dopo tre giorni di incendi. Secondo una stima preliminare di Accuweather Inc., i danni totali e le perdite economiche ammonteranno a una cifra compresa tra 52 e 57 miliardi di dollari.