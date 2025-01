Le star di Hollywood che hanno perso casa nell'incendio di Los Angeles

Paris Hilton ha seguito in diretta televisiva le immagini del rogo che ha coivolto anche la sua residenza di Malibu.

"Il mio cuore è spezzato. Guardare in diretta tv la nostra casa a Malibu rasa al suolo è qualcosa che nessuno dovrebbe mai vivere". Online ha scritto: "In questa casa abbiamo costruito tanti ricordi preziosi. È il luogo in cui Phoenix ha mosso i suoi primi passi e dove sognavamo di costruire una vita di ricordi".

Nei suoi post, ha aggiunto una preghiera per chi ha subito una perdita maggiore della sua, per chi ha perso i propri cari, i propri animali domestici. "La devastazione è inimmaginabile", ha scritto.