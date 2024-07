Affleck: via di casa dalla scorsa primavera

Ben Affleck ha comprato una nuova casa e ciò significa che le voci sulla sua ricerca di un'abitazione, iniziate da quando era andato via dalla dimora di lusso che divideva da poco più di un anno con la moglie Jennifer Lopez, erano vere.

Se è vero che l'attore ha portato via le sue cose dalla casa in cui aveva iniziato la sua vita a due con J.Lo, non era affatto scontato supporre che quella che è iniziata come una crisi coniugale avrebbe condotto all'acquisto di una casa dove trasferirsi da solo.

Affleck aveva lasciato la villa da 34 milioni e mezzo di dollari (che si trova nello stesso quartiere di quella recentemente acquistata) che divideva con J.Lo e i figli di entrambi per andare in affitto non lontano, in modo da essere vicino alla casa dove vive la ex moglie Jennifer Garner e Violet, la loro unica figlia.

La stagione di separazione da Jennifer Lopez, mesi in cui lui si è rinchiuso a lavorare e lei si è dedicata ai suoi affetti dopo aver messo uno stop al tour per motivi personali, non si è conclusa con un ritorno a casa, come molti speravano.

Lei ha recentemente festeggiato il suo cinquantacinquesimo compleanno in assenza del marito e anche il secondo anniversario di nozze della coppia ha visto i due coniugi separati.

La nuova villa di Affleck, dunque, sembra il simbolo della fine di un matrimonio ampiamente annunciata. Per TMZ che ha dato per primo la notizia dell'acquisto della residenza, il divorzio sarebbe “inevitabile”.