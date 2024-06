Jennifer Lopez su Ben Affleck: "Il mio eroe". Smentite voci di crisi

L’attrice e pop star ha definito suo marito il suo “eroe” in un dolce post per la Festa del Papà (che negli Stati Uniti è stata celebrata domenica 16 giugno), onorando il consorte e mettendo a tacere le voci relative a una crisi di coppia. Condividendo una foto in bianco e nero dell'attore e regista in una sua Storia di Instagram, ha scritto sotto l'immagine: “Il nostro eroe. Buona Festa del Papà”

Il recente post di Lopez arriva nel bel mezzo di crescenti speculazioni sullo stato del matrimonio della coppia, con vari media che riportano che lei e Affleck attualmente vivrebbero in case separate e starebbero affrontando problemi coniugali. All'inizio di questo mese è emerso che le due star avevano messo in vendita la loro villa di Beverly Hills da 60,8 milioni di dollari, acquistata insieme l'anno scorso. “Ben non ha mai amato quella casa. È troppo lontana dai suoi figli”, ha spiegato una fonte a People. Hanno aggiunto che la casa non soddisfaceva nemmeno le esigenze di Jennifer Lopez: “La casa è troppo grande per lei”.

I due “continuano a prendersi del tempo separati”

Un altro insider aveva detto a Entertainment Tonight che Lopez e Affleck “continuano a prendersi del tempo separati”.

“Hanno avuto problemi per alcuni mesi e stanno cercando di risolvere le cose da soli”, ha detto la fonte. “Jennifer Lopez ha avuto difficoltà a gestire lo stress generale della vita e della carriera. Ha vissuto alti e bassi mentre elaborava tutto. Si è buttata nel lavoro, che è sempre stato un modo per rimanere occupata e distratta”.

Un’altra fonte ha descritto i loro problemi come “problemi normali”, i problemi tipici di ogni coppia insomma.

“Ben sente che Jen ha difficoltà a sentirsi soddisfatta, e questo è uno dei problemi che stanno affrontando. Ben è una delle poche persone che si sente a suo agio a essere onesto e sincero con Jennifer. Fa parte del motivo per cui Jen lo ama, ma anche del motivo per cui è arrabbiata con lui”, ha detto l'insider a Entertainment Tonight. “Lei cerca di far sembrare che non le importi di ciò che il pubblico pensa di lei, ma ama molto i suoi fan, quindi il loro feedback la influenza. Ben e Jen stanno affrontando problemi normali, e non c'è niente di scandaloso”, ha proseguito la fonte di ET.