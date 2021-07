6/13 ©Kika Press

Lo stesso mese Affleck compare nel video di uno dei più grandi successi di sempre della Lopez, il singolo “Jenny From the Block”, brano che lancia l’album “This is me..then”. Nel disco, Jlo dedica al compagno la canzone “Dear Ben”, dove canta “Sei perfetto, non riesco proprio a controllarmi. Non posso stare con nessun altro”