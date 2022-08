Matrimonio di Ben Affleck e Jennifer Lopez in Georgia: cos'è successo

Come anticipato, prima delle nozze la mamma di Ben Affleck, Christopher Anne Boldt , sarebbe caduta da un molo nella proprietà di Riceboro e si sarebbe ferita a una gamba. Un incidente “non grave”, come è stato definito dai media statunitensi, che però ha costretto la donna a ricevere alcuni punti di sutura . Un imprevisto avvenuto nel momento in cui gli ospiti stavano iniziando ad arrivare nella tenuta del divo, per i festeggiamenti pre nozze che sono poi durati due giorni.

Ben Affleck e Jennifer Lopez, gli invitati vip

GUARDA ANCHE

Tutti i video di gossip

Tra gli ospiti della coppia al matrimonio c'erano volti noti come Matt Damon, grande amico di Affleck, che ha preso un jet privato per la Georgia con la moglie Luciana Barroso; e poi Jimmy Kimmel, il talent agent Patrick Whitesell, la modella australiana Pia Miller e le star di Jay and Silent Bob Kevin Smith e Jason Mewes. Ma anche George Clooney, Jane Fonda e Renée Zellweger. Grandi assenti, nonostante siano stati invitati, il fratello minore di Affleck, Casey, e l'ex moglie Jennifer Garner. Erano presenti invece i tre figli che l'attrice ha avuto con Affleck: Violet, 16 anni, Seraphina, 13 e Samuel, 10. All'ingresso della tenuta, come rivelato da Page Six, spiccava un neon con la scritta “Mr. e Mrs. Affleck", mentre diverse tavole di legno erano poste sul pavimento con la scritta "L'amore spera sempre e conserva sempre", "L'amore non fallisce mai" e "L'amore protegge sempre, si fida sempre". Un quarto cartello diceva: "L'amore non si arrabbia facilmente e non tiene traccia dei torti". Pia Miller ha condiviso una serie stories su Instagram, documentando uno show di fuochi d'artificio e un breve video di se stessa sulla pista da ballo.