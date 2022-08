J.Lo e Ben Affleck, tre giorni di festa di matrimonio per Vogue

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono più innamorati che mai, altro che separazione. Lo dimostra il fatto che nei prossimi giorni i due terranno una festa lunga ben tre giorni, che sarà documentata in esclusiva dal magazine Vogue, per festeggiare il matrimonio celebrato circa un mese fa in gran segreto. Il loro è un amore capace di resistere al logoramento del tempo e alla distanza, anche ai pettegolezzi e ai gossip. Sono rimasti separati dieci anni per capire di essere fatti l’una per l’altra e arrivare, finalmente al loro matrimonio. La festa, stando a quanto riporta il sito Tmz, si terrà il prossimo weekend ma la location rimane al momento top secret, anche se alcune persone vicine alla coppia potrebbero aver spoilerato qualche dettaglio.

Una grande festa di matrimonio lunga 3 giorni

approfondimento

C’è il massimo riserbo attorno all’evento, che qualcuno già definisce imponente. La coppia è pronta a celebrare il matrimonio insieme ai parenti, con un maxi party che durerà ben tre giorni. Sarà una festa da mille e una notte, alla quale parteciperanno alcuni dei nomi più importanti dello show-biz americano e non solo. Fonti vicine alla famiglia riferiscono che “i due stanno invitando la famiglia e gli amici intimi a casa di Ben in Georgia questo fine settimana per la grande festa”. Sarebbe, quindi, la residenza dell’attore il luogo deputato alla festa ma per il momento non sono stati forniti dettagli più succulenti in merito. Qualcuno pensa addirittura che si tratti di un depistaggio per evitare l’assedio dei fotografi in quella che sarà la reale location della festa. Infatti, la casa in Georgia di Ben Affleck sarebbe quasi scontata per la grande festa, visto che è qui che i due si sarebbero dovuti sposare quando, poi, le nozze saltarono. Al di là della location, Page Six rivela che i festeggiamenti dovrebbero prendere il via già venerdì sera, quando verrà organizzata una prima cena, per poi proseguire il sabato con una sontuosa cerimonia e terminare la domenica con una grigliata e un pic-nic.