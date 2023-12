Jennifer Lopez e Ben Affleck, stress post traumatico causato dai media

L'attrice si è aperta sulle difficoltà affrontate da lei e dall'attuale marito ai tempi tumultuosi della loro prima relazione. Oggi la coppia ha superato la crisi, è serena e più saggia perché consapevole di ciò che conta davvero



Gli appuntamenti professionali di Jennifer Lopez per l'anno nuovo includeranno anche Ben Affleck, non solo perché il divo di Hollywood è il destinatario del brano Dear Ben Pt. II, incluso nel nuovo album This Is Me... Now, ma anche perché è a lui che la star latina si riferisce nel cortometraggio che accompagna l'uscita del nuovo lavoro in studio.

L'attrice e stella della musica ha raccontato a Variety cosa devono aspettarsi i fan per l'inizio del 2024. Nella corso della chiacchierata Lopez ha ammesso di sentirsi sicura e serena rispetto ai traguardi raggiunti anche a livello sentimentale. Sono lontani i tempi in cui lei e Ben Affleck soffrivano per la pressione dei media. L'attenzione della stampa, ammette per la prima volta, li ha condotti a soffrire, entrambi, di “stress post traumatico”.

J.Lo racconterà il suo amore con Affleck in un corto Dopo anni e anni di chiacchiere e gossip, J.Lo vuole condividere col mondo la sua nuova vita da signora Affleck e, senza paura, ha affrontato le osservazioni di chi le ha consigliato di non parlare in maniera così aperta del suo rapporto con l'attore e regista di Hollywood che ha ispirato la sua nuova produzione musicale.

Circa un mese fa, un teaser pubblicato via social annunciava l'uscita per il prossimo 16 febbraio, data di debutto di This Is Me... Now, di un lavoro di carattere cinematografico realizzato da Dave Meyers e distribuito Prime Video.

Che caratteristiche avrà il girato? Si tratterà di un documentario? Chiede Variety alla cantante di Let's Get Loud. “Devi vederlo e sperimentarlo per capirlo”, risponde l'artista che usa l'espressione “esperienza musicale” per definire il progetto che già incuriosisce non poco i fan.

C'è musica da ascoltare, vedere e vivere, dice J.Lo che aveva già anticipato con le battute scelte per il teaser il tema romantico del girato. “Quando ero una bambina, quando qualcuno mi ha chiesto cosa volevo essere una volta cresciuta, la mia risposta è sempre stata... innamorata” si sente nella clip. C'è ragione di credere, quindi, che in ciò che vedremo si parlerà della love story tra i due divi di Hollywood con dettagli di prima mano, materiale imperdibile per i fan dei “Bennifer” che fino ad oggi hanno potuto solo sognare sulla coppia guardandola dall'esterno. approfondimento This is me...Now, Jennifer Lopez ritorna con un nuovo album e film

Lo stress post traumatico causato dai media

Jennifer Lopez è padrona delle sue scelte e ha deciso di offrire al pubblico la sua visione del lato romantico della sua vita privata perché oggi sa quello che per lei conta davvero.

Lei e Ben Affleck sono stati nel mirino del gossip per decenni e hanno subito la pressione dei media in anni per loro particolarmente travagliati.

Non fu facile per la coppia decidere di separarsi a un passo dall'altare nei primi del Duemila e non è un mistero che tra le ragioni per cui ruppero il loro fidanzamento l'attenzione morbosa della stampa ebbe il suo peso.

I media hanno causato sia a Lopez che a Affleck “PTSD”, dice la cantante riferendosi esplicitamente alla sigla anglosassone con cui si identifica il disturbo da stress post traumatico.

Dopo essersi ritrovati a distanza di quasi venti anni, ed essere diventati marito e moglie con doppia cerimonia di nozze nel 2022, Lopez si apre sugli anni difficili dopo la rottura con l'attuale marito dicendo che entrambi ora sono in grado di gestire meglio il contesto in cui vivono. “Siamo più vecchi ora. Siamo più saggi. Sappiamo anche cosa è veramente importante nella vita, che non è ciò che pensano gli altri” ha detto J.Lo. “Si tratta di essere fedele a chi sei”, ha concluso.

