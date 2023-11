This is me...Now, Jennifer Lopez ritorna con un nuovo album e film

La popstar ha diffuso nuovi dettagli sull'atteso lavoro in studio che sarà preceduto a gennaio dal singolo “Can't Get Enough”. A febbraio, invece, l'uscita in streaming di un film che racconterà con modalità inedite le tematiche dell'album, prima fra tutte l'amore

Jennifer Lopez sta completando il percorso di rinascita che l'ha condotta all'amore e a ricollocarsi stabilmente tra le più luminose star dello showbiz globale.

Dopo una travolgente stagione 2022-23, costellata da importanti traguardi in vari campi - non ultimi, quelli nella moda - la cantante e attrice è pronta a inaugurare il 2024 con i frutti del suo lavoro sia in ambito musicale che cinematografico.

Lopez tornerà non solo con un nuovo album, l'annunciato This Is Me... Now, atteso sul mercato per il 16 febbraio, ma anche con un nuovo lavoro per lo schermo, This Is Me...Now: Il film che approderà in streaming su Prime Video nello stesso giorno. Online e via newsletter c'è già un primo teaser trailer, ecco i dettagli.

16 febbraio 2024: nuovo album e film

I trenta secondi del teaser trailer di This Is Me...Now: Il film, il progetto visivo collegato a This Is Me... Now, nono album in studio della cantante e attrice, bastano per alimentare la curiosità che gravita attorno al nuovo materiale a cui sta lavorando da tempo J.Lo che - ormai è chiaro - ha puntato sui suoi molti talenti per un ritorno in grande stile, almeno nel mondo dell'industria discografica orfana di nuovi album dal 2014.

Le notizie arrivano tutte insieme lunedì 27 novembre, un appuntamento già anticipato via social e molto atteso dai fan e non solo.

L'album, che sarà disponibile dal 16 febbraio 2024 e di cui si conosce già la tracklist e molti altri dettagli, sarà preceduto dal singolo Can't Get Enough, in uscita il 10 gennaio 2024, per cui è già aperto il pre-save sulle varie piattaforme di streaming musicale.

A questo si aggiunge La “musical experience” This Is Me...Now: Il film che è un progetto cinematografico firmato dal regista Dave Meyers, celebre per aver lavorato a videoclip di artisti come Harry Styles, Drake, Taylor Swift e Ariana Grande.

Se per la musica bisogna aspettare, del film, che sarà distribuito in streaming da Prime Video, contenuto visibile anche su Sky e Now, possiamo dedurre dalle anticipazioni che sarà colorato, ritmato e imperdibile. Nel teaser J.Lo si racconta in stile videoclip e, con danze, canto e una fotografia accattivante, illustra le sue conclusioni sull'amore, al forza che l'ha portata dove è oggi. approfondimento Jennifer Lopez, Midnight Trip to Vegas, testo e significato del brano

This Is Me... Now, J.Lo si racconta 20 anni dopo Come sta Jennifer Lopez? Quali sono i sogni agguantati e quelli da raggiungere? L'icona del pop aveva largamente anticipato, parlando del suo prossimo album, che questo disco serviva per tirare le somme degli oltre venti anni passati da This Is Me... Then, il lavoro del 2002 che conteneva hit globali di vario genere, da Jenny From The Block a Baby I Love You! fino a Dear Ben, scritta per Ben Affleck, l'amore ritrovato qualche anno fa e con cui Lopez sta vivendo la favola.

L'amore, nel quale si è persa e che l'ha rimessa in piedi, sarà il tema di questo show filmato che promette di andare oltre i generi cinematografici convenzionali. J.Lo si racconterà in maniera sincera e divertente e glamour, presentandosi spontaneamente ai fan che la seguono da sempre e a quelli più recenti. Poco si sa del resto ma questo basta per capire che sarà bene monitorare nelle prossime settimane i suoi canali ufficiali per tenersi aggiornati. Tra questi, anche la newsletter On The JLo sempre piena di contenuti esclusivi, per chi non vuole sapere proprio tutto in tempo reale.

