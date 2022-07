Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati

Spettacolo

Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme a Venezia. Le tappe della storia

L'attore e regista è sbarcato al Festival per presentare 'The Last Duel' di Ridley Scott insieme alla sua storica compagna, con cui è tornato insieme da qualche mese. Dall'incontro sul set di 'Gigli' al matrimonio annullato e al ricongiungimento dopo quasi vent'anni, ripercorriamo la loro storia d'amore - SEGUI LA DIRETTA DI SKY TG24

Non è più un segreto, ormai da mesi. Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme dalla scorsa primavera. E proprio nelle battute finali del Festival di Venezia, le due star potrebbero sbarcare al Lido: lui deve presentare "The Last Duel", il film di Ridley Scott di cui è protagonista. Si presenterà accompagnato? Intanto, dall’incontro sul set di “Gigli” a oggi, ecco la fotostoria della loro relazione

Come spesso succede nelle lovestory hollywoodiane, anche per Jennifer Lopez e Ben Affleck galeotto fu un set. I due si incontrano nel 2001 per le riprese di “Gigli”, in Italia uscito con il titolo “Tough Love-Amore Estremo”. Il film fu un flop, sia di critica che di incassi: al botteghino fece poco più di sette milioni di dollari, contro i circa 70 di budget