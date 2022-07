1/8 Immagine tratta dal profilo Instagram @chrisappleton1

Dopo aver confermato di essere diventata la Signora Affleck nella notte del 16 luglio, Jennifer Lopez ha condiviso le sensazioni di queste ore emozionanti con i suoi fan e su Instagram ha rimandato alla newsletter OnTheJLo per tutti i dettagli del suo matrimonio. Per lo scambio delle promesse alla White Chapel di Las Vegas, la Lopez ha letteralmente pescato un wedding dress dall'archivio dei suoi costumi di scena. L'abito bianco è stato indossato da lei in una delle tante occasioni in cui ha interpretato la sposa per il grande schermo

