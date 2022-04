Jennifer Lopez racconta la proposta di matrimonio di Ben Affleck

La popstar ha raccontato nel dettaglio il momento della proposta ultra romantica fatta dall'attore che per questo secondo invito a nozze le ha regalato uno splendido diamante verde Condividi

Il vero amore merita una seconda opportunità, così Jennifer Lopez ha commentato la notizia del suo fidanzamento ufficiale con Ben Affleck, diffusa in ogni angolo del globo lo scorso fine settimana. A qualche giorno di distanza dall'annuncio, arrivano i dettagli della proposta di matrimonio da parte dell'attore alla popstar latina, avvenuta - a quanto pare - tra le mura domestiche mentre lei faceva un bagno nella vasca. La Lopez ha raccontato il romanticissimo momento agli iscritti alla newsletter On The Jlo usando parole splendide per il suo amore ritrovato col quale è diretta all'altare dopo il primo tentativo fallito risalente a quasi venti anni fa.



La cronaca della proposta nella newsletter di J.Lo approfondimento JLo e Ben Affleck fidanzati ufficialmente? Intanto lei sfoggia l'anello L'avventura dei Bennifer, il nome con cui è nota la coppia formata da Ben Affleck e Jennifer Lopez, fa davvero sognare, come provano gli ultimi risvolti della love story tra le due star di Hollywood.

A far sgranare gli occhi dei fan è ora la vista del mega diamante che Affleck ha donato come pegno alla sua fidanzata chiedendole di sposarlo. La proposta sarebbe arrivata in ginocchio, stando alle parole della Lopez che, nella sua newsletter, descrive il tranquillo sabato sera in cui, mentre lei stava facendo un bagno rilassante prima di cena, si è vista arrivare l'attore con un anello. J.Lo dice di essere rimasta così sorpresa da non essere riuscita neppure a rispondere; solo dopo, a una nuova domanda del suo Ben, avrebbe risposto: “Sì, certo che sì”.

L'attrice e cantante di fama mondiale ha ammesso di aver riso e pianto contemporaneamente per l'emozione quando ha ricevuto il suo anello con un diamante verde, soprattutto perché in quei brevi momenti stava ripercorrendo mentalmente un evento accaduto molti anni prima, quando i due avevano pianificato di sposarsi nel corso della loro prima relazione conclusa nel 2004 poco prima delle nozze. Questa volta la coppia fa sul serio e il matrimonio è già l'evento più atteso dai fan e dagli appassionati di gossip.



Un diamante verde come pegno d'amore approfondimento iHeartRadio Music Awards, l'orgoglio di Ben Affleck per Jennifer Lopez Jennifer Lopez ha descritto la proposta di matrimonio di Ben Affleck come la cosa più romantica che avrebbe mai potuto immaginare, un momento davvero importante della sua vita privata che ha voluto commentare in prima persona con un video sul suo profilo Instagram ufficiale da oltre duecento milioni di follower che rimanda alla sua newsletter. Nelle immagini la superstar appare ancora molto emozionata ed incredula per la magnifica opportunità che la vita le sta donando. La cantante ha ribadito quanto siano stati fortunati lei e Affleck ad essersi ritrovati per una seconda chance dopo tutti gli anni trascorsi dalla loro prima relazione. Nel video J.Lo ha al dito il suo nuovo anello con diamante verde, del tutto diverso da quello con diamante rosa che Ben Affleck le regalò nel 2002. I fan di Jennifer Lopez sanno che al verde la cantante attribuisce un potere speciale; definitivamente il suo colore portafortuna, da questo momento in avanti, dice la star. A riprendere la clip c'è proprio Ben Affleck che, pur non comparendo, riceve i dolcissimi saluti della sua fidanzata.