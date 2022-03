iHeartRadio Music Awards, l'orgoglio di Ben Affleck per Jennifer Lopez

L'edizione 2022 degli iHeartRadio Music Awards sarà ricordata, tra le altre cose, anche per lo splendido momento di cui sono stati protagonisti Ben Affleck e Jennifer Lopez , più innamorati che mai. La popstar, invitata a esibirsi durante la serata per ricevere il prestigioso Icon Award, è stata oggetto delle attenzioni di Ben Affleck, presente in prima fila tra i fan insieme a Samuel, suo figlio, e a Emme, figlia della cantante. L'attore americano ha ascoltato l'intervento della fidanzata con attenzione e a lei ha rivolto sguardi appassionati che non sono sfuggiti ai presenti e ai fotografi.

Ben Affleck nel pubblico coi figli

Nulla è più gratificante in una relazione del supporto della persona amata nei momenti più importanti. Lo sanno bene Jennifer Lopez e Ben Affleck che, nonostante gli impegni fittissimi delle rispettive agende, sono sempre presenti agli eventi che li riguardano da vicino, anche come singoli artisti.

Ben Affleck non poteva essere che in prima fila agli iHeartRadio Music Awards di Los Angeles dove la cantante è stata invitata come vincitrice del prestigioso Icon Award. L'attore è stato colto dai fotografi e dai cameraman mentre, felicissimo, applaudiva in piedi la popstar. Accanto all'attore quarantanovenne, Samuel ed Emme, due dei figli che i due artisti hanno avuto dalle loro precedenti relazioni. Non è la prima volta che Affleck è presente alle occasioni che contano di J.Lo, la cui carriera non conosce battute di arresto. Una delle ultime volte in cui l'attore si è mostrato in pubblico accanto alla cantante, è stata la prima del suo ultimo film Marry Me. Ma anche la Lopez non manca di presenziare agli eventi che riguardano Affleck: per lui si era recata a Venezia durante l'ultima Mostra del Cinema, lo scorso settembre.