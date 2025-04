Concerto Primo Maggio a Roma, Noemi, Ermal Meta e BigMama conduttori?

Il Concertone del Primo Maggio si avvicina, e cominciano ad arrivare le prime conferme. Torna la location storica (Piazza San Giovanni a Roma) e tornano, con molta probabilità, i conduttori dell'edizione 2024.

Concertone del Primo Maggio, i conduttori

Secondo quanto riportato dall'Adnkronos, alla conduzione del Concertone torneranno Ermal Meta, Noemi e BigMama, già visti nel 2024. Tuttavia, il ruolo di BigMama dovrebbe essere un po' diverso. Secondo le indiscrezioni trapelate in questi giorni, la rapper e attivista campana non si limiterà all'opening del pomeriggio, ma salirà sul palco anche nel corso della serata insieme ai suoi colleghi. Una sorta di apripista per la conduzione dell'Eurovision che, dal 13 al 17 maggio, la vedrà al timone dell'edizione italiana insieme a Gabriele Corsi.