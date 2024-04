Ermal Meta, chi è il cantante e conduttore del Concertone di Roma

Ermal Meta, classe 1981, è uno dei grandi protagonisti della scena discografica nazionale. Il 3 maggio uscirà il suo nuovo album, Buona Fortuna, che presenterà in un instore tour in giro per l'Italia. Davanti a sé ha anche una nuova esperienza ad aspettarlo: il 1° maggio sarà il conduttore del Concertone di Roma al Circo Massimo, affiancato da Noemi