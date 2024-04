Ermal Meta diventa papà, l'annuncio su Instagram

"Non avere fretta, ma non tardare troppo" è la dedica che il cantante ha rivolto alla figlia in un post sui social. Si chiamerà Fortuna, come l'album (Buona Fortuna) in uscita il 3 maggio che dà il nome anche all'instore tour, in partenza nella stessa data da Milano

Si chiamerà Fortuna la prima figlia di Ermal Meta e della compagna Chiara Sturdà. Lo ha annunciato il cantante in un post su Instagram: “Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo”, si legge nella descrizione che accompagna la foto di un maglioncino bianco e di una collana argento. Fortuna, come il nuovo album di Ermal Meta – si chiamerà Buona Fortuna – che uscirà il 3 maggio e accoglierà diversi featuring, tra cui quello con Levante e quello con Jake La Furia. Ermal si prepara, quindi, all’instore tour in cui presenterà il disco con una meravigliosa notizia nel cuore, pronto a diventare papà.

La dedica su Instagram

“Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate”. La dedica di Ermal Meta alla figlia su Instagram, firmata “La tua mamma e il tuo papà”, emoziona i follower, che nei commenti augurano il meglio al cantante e alla compagna. Saranno mesi pieni per l’artista, che il 1° maggio presenterà il concertone di Roma al Circo Massimo e solo qualche giorno dopo pubblicherà il suo quinto album, prima del tour previsto per l’estate. Sarà per questo motivo, forse, che sui social aveva parlato del suo compleanno (che cade il 20 aprile) come di “un giorno speciale in un anno speciale”.

Ermal Meta e Chiara Sturdà, che fanno coppia da diverso tempo, realizzano il sogno di costruire una famiglia insieme, tra successi professionali e personali che rendono il 2024 un anno da ricordare.