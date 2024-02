11/12 ©IPA/Fotogramma

Anche nel brano in gara rivendica la libertà di fare quello che si vuole: "“Credere nei propri sogni salva / Se vuoi ballare balla / Non puoi sparire / Se ti perdi segui me / Quel vuoto non ti calma / È il buio che ti mangia e non ti fa dormire”

Canzoni Sanremo 2024, le prime pagelle dopo i preascolti