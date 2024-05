BigMama: "Sono cresciuta nella solitudine: un libro per combatterla”

A BigMama la rabbia non basta, per parafrasare una delle sue hit “La rabbia non ti basta”, e neanche la musica. “Avevo bisogno di approfondire dei capitoli della mia vita che con le canzoni non riuscivo a spiegare nella loro complessità”, ha detto a Sky TG24. L’abbiamo incontrata al Salone del Libro di Torino dove ha presentato il suo libro in uscita il 18 maggio “Cento Occhi”, edito da Rizzoli. Più che un memoir è un manuale di sopravvivenza con le istruzioni per affrontare le prove della vita. “Parlo della malattia, delle violenze: sono i punti che quando rileggo mi provocano imbarazzo, e questo vuol dire che ho fatto centro. Vorrei che i miei genitori non lo leggessero”. Con lei l'inseparabile Lodovica, la ragazza che vorrebbe portare all’altare.



In questo libro condividi molto. Come hai riattivato ricordi anche molto dolorosi?

Per me è importante condividere passaggi della mia vita perché sono cresciuta nella solitudine dei miei problemi, nessuno mi ha mai aiutata, neanche dentro casa, perché i miei genitroi sono i migliori del mondo ma tutti sbagliamo, e io non ho mai chiesto aiuto. Scrivere è stato terapeutico, perché aprirmi agli altri in primis mi fa sentire meno sola, ma poi aiuta tante persone. Leggendo ciò che ho da dire, c'è qualcuno che scoprirà di non essere l’unico a cui è successo e se c’è una persona che ha il coraggio di parlarne in un libro, allora magari “alzo la cornetta del telefono e denuncio” l'uomo che mi tormenta.







Arriviamo a uno dei passaggi più difficili. La violenza sessuale subita a 16 anni in un bagno.

Le donne là fuori, non necessitano solo di parole di conforto ma di ascoltare storie simili alla propria per avere il coraggio di denunciare, di parlare, di liberarsi da un peso. Io nel mio libro spiego di non essere assolutamente stata colpevole di quello che mi è successo. Non si può essere colpevoli del destino. Spero che le persone che lo leggono recepiscano questo messaggio.