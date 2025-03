Come sta l'editoria per bambini e ragazzi in Italia?

Ititoli, i dati di lettura e soprattutto le prospettive: nella nuova puntata di "Incipit", il direttore editoriale dei libri per ragazzi del gruppo Mondadori racconta lo stato di salute di un settore in grado di essere ancora attrattivo, anche all'estero

"I libri per ragazzi sono oggetti pericolosi sotto mentite spoglie: spade nascoste dentro ombrelli". Lo scrive Katherine Rundell, una delle autrici per i più giovani più lette e amate, ed è da quella frase che muove la nuova puntata di "Incipit". L'ospite è Enrico Racca, da anni direttore editoriale dei libri per ragazzi del gruppo Mondadori, che in questa intervista traccia lo stato di salute della narrativa destinata ai più piccoli.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.