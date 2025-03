Bologna Children's Book Fair, al via domani la 62esima edizione

Quest’anno la BCBF si fa in tre con BolognaBookPlus (BBPlus) , dedicata all’editoria generalista e realizzata in collaborazione con Associazione Italiana Editori (AIE), e a Bologna Licensing Trade Fair/Kids (BLTF/Kids) , dedicata ai marchi del settore ragazzi. Un mondo sempre più interconnesso quello dei tre appuntamenti bolognesi, divenuti un vero e proprio ecosistema che si sviluppa attraverso tutti i settori dell’editoria e oltre: si riconferma infatti in espansione l’offerta business della fiera, con nuove aree preposte a intercettare segmenti di mercato in evoluzione, che aprono possibilità più ampie per espositori e visitatori per lo sviluppo di proprietà editoriali su nuovi media.

Nell’edizione 2025, la fiera torna ad accogliere grandi nomi come Sydney Smith , vincitore dell’H.C. Andersen Award 2024, Beatrice Alemagna , vincitrice nel 2024 della sua seconda Golden Medal della Society of Illustrators di New York, Altan , nell’occasione del 50° anniversario della sua Pimpa , Jeff Kinney , in un inedito incontro con Davide Calì , Paul Cox , protagonista di una mostra in città, e ancora Heena Baek, Stefano Bartezzaghi, Rotraut Susan Berner, Serge Bloch, Kitty Crowther, Donatella Di Pietrantonio, Mariangela Gualtieri, Chris Haugton, Nikolaus Heidelbach, Igort, Joelle Jolivet, Ole Könnecke, Vivian Lamarque, Sara Lundberg, Maicol e Mirco, Bart Moeyaert, Susie Morgenstern, Marie-Aude Murail, Daniel Pennac e Sergio Ruzzier .

La sostenibilità

La Sostenibilità torna al centro della fiera, sulla scia della collaborazione con le Nazioni Unite avviata nel 2024 e ora rinnovata, e dell’impegno investito da BCBF nel corso degli ultimi anni nella promozione dei 17 goal di sviluppo sostenibile. Categoria speciale dei BolognaRagazzi Awards 2025, al tema è dedicata anche la mostra The BRAW Amazing Bookshelf - Sustainability: 17 Goals for a Better Future, che presenta i 150 migliori candidati alla sezione speciale dei premi realizzata in collaborazione con le Nazioni Unite, nella cui sede di New York sarà esposta all’inizio del 2026.

Infine Bologna Children's Book Fair ospita - in collaborazione con le Nazioni Unite - una lettura multilingue della Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza con la partecipazione di 42 illustri autori, illustratori ed editori provenienti da tutto il mondo. Ogni partecipante leggerà uno dei 42 articoli della Convenzione nella propria lingua madre, creando una voce potente e collettiva per i diritti dei bambini.

I Premi

I premi che BCBF, con BBPlus e BLTF/K, promuove in occasione di ogni sua nuova edizione sono riconoscimenti all’eccellenza nel campo dell’editoria illustrata. Tra le iniziative più storiche della fiera, festeggiano quest’anno 60 anni i BolognaRagazzi Awards, che assieme ai BolognaRagazzi CrossMedia Awards premiano i migliori progetti editoriali pubblicati nel recente periodo. Torna anche il BOP - Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year, menzione data alle case editrici più innovative operanti in ciascuna area del mondo. Ancora, un importante anniversario è quello dei 10 anni del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, che con BCBF ha dato vita alla categoria Migliore narrazione per immagini, dedicata ai libri illustrati. Immancabili le opportunità per gli illustratori selezionati per la Mostra Illustratori 2025: il Premio Internazionale di Illustrazione Bologna Children’s Book Fair – Fundación SM, l’Ars in Fabula - Grant Award e il BCBF Visual Identity Workshop. Il Premio Poesio, assegnato alla migliore tesi di laurea italiana in letteratura per l’infanzia. Il premio ai traduttori In Altre Parole, quest’anno dedicato al coreano. I premi di BLTF/Kids, i Bologna Licensing Awards e i premi dedicati da BBPlus all’editoria generalista, tra cui Talking Pictures, in collaborazione con Hamelin Associazione Culturale e Steven Guarnaccia. Infine, l’Astrid Lindgren Memorial Award, il “Nobel dei bambini” viene annunciato in diretta durante la fiera.