Topolino torna in romanesco, barese, torinese e veneziano

Topolino torna a parlare in dialetto, questa volta in romanesco, barese, torinese e veneziano. Infatti, dopo il grande successo del numero 3608, pubblicato in napoletano, catanese, milanese e fiorentino, in occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali (tenutasi lo scorso 17 gennaio), Panini ha deciso di lavorare a un nuovo numero per i fan e collezionisti di tutta Italia. Oltre alla versione in italiano, dunque, il numero 3619 sarà da oggi - mercoledì 2 aprile – disponibile in 4 versioni speciali nelle edicole della zona regionale di competenza linguistica: Lazio, Puglia, Piemonte e Veneto. Sarà comunque possibile trovare tutte le versioni in fumetteria, su Panini.it, oppure tramite il proprio edicolante su Primaedicola.it (fino ad esaurimento scorte).