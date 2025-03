6/11 ©Getty

La mostra "Snoopy in Style", allestita a Parigi per il 75esimo anniversario dei Peanuts, non si fermerà alla capitale francese. Per la mostra la curatrice, Sarah Andelman, già fondatrice di Just an Idea, ha ospitato all'Hôtel du Grand Veneur anche Jennie, la moglie di Charles M. Schulz