È stato diffuso in rete il trailer ufficiale dell’attesissima nuova serie animata dedicata al celebre Beagle dei Peanuts e non solo: tutti i personaggi del mitico fumetto a strisce nato dalla penna di Charles M. Schulz saranno nel "cast". In uscita tra pochi giorni nel catalogo della piattaforma streaming

Su Apple TV+ è in arrivo una nuova serie animata dedicata al cane più famoso del mondo: non Lassie, non Pluto, ma "lui", Snoopy . Il mitico Beagle nato dalla penna di Charles M. Schulz come co-protagonista del suo fumetto a strisce, Peanuts , è colui a cui la compagnia di Cupertino ha intitolato il nuovo attesissimo show, The Snoopy Show appunto. Il trailer è appena uscito (lo potete vedere nel video in fondo a questo articolo) e si tratta di una produzione originale Apple che manderà in visibilio i tantissimi fan del fumettista scomparso 11 anni fa (esattamente il 12 febbraio del 2000). Il suo comic diventato un vero e proprio cult è stato pubblicato negli Stati Uniti dal 2 ottobre 1950 al 13 febbraio 2000 (il giorno dopo la morte dell'autore).

Si tratta della terza serie animata di Apple TV+ a tema Peanuts , preceduta da Peanuts in Space e Peanuts in Space: Secrets of Apollo , entrambe nominate ai Daytime Emmy Awards.

L’uscita della serie animata è prevista per il prossimo 5 febbraio . E poche ore fa è stato pubblicato il trailer che offre alcuni succulenti assaggi di ciò che vedremo in The Snoopy Show.

Il trailer della serie The Snoopy Show



Dopo il teaser comparso lo scorso 2 ottobre, da poche ore è stato pubblicato il trailer ufficiale con una panoramica generale di quello che la serie animata narrerà.



Se nel teaser si sottolineava l’eccezionalità del cane di Charlie Brown, con i riflettori puntati sul Beagle in grado non solo di sedersi come qualunque altro cane ma semmai di farlo su una sdraio per prendere il sole; capace non solo di scrollarsi ma pure di preparare frullati (con un gioco di parole che funziona solo in inglese, per via del doppio significato del termine shake che vuol dire scuotere ma anche frullare); in grado di preparare una pizza, di ballare e addirittura di volare (nei panni del Barone Rosso, una delle identità preferite di Snoopy che lo trasforma in un asso dell’aviazione durante la Prima guerra mondiale), nel trailer appena uscito è il rapporto con Charlie Brown a fare da padrone. Passateci il gioco di parole.



Charlie è infatti il padroncino di Snoopy e il trailer ci anticipa che vedremo la genesi di questa storica amicizia tra bipede e quadrupede: nelle prime immagini un piccolo Snoopy appena nato fa la sua conoscenza per la prima volta con il bambino accanto cui resterà fedelmente per il resto della sua vita.

“Diventeremo migliori amici”, afferma Charlie Brown. Come dargli torto?