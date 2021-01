Fate The Winx Saga, 5 differenze con il cartone the Winx Club

Ecco cosa cambia dalla serie tv che ha appena debuttato su Netflix al celebre cartoon ambientato nel mondo fatato. Rispetto all’originale rivolto ai bambini, chiaramente le dissonanze ci sono. Scopriamole tutte quante

Fate The Winx Saga, la serie tv che ha appena debuttato su Netflix, si ispira al mondo fatato che ha ipnotizzato (per non dire stregato) generazioni di giovanissimi e anche di meno giovani: dai bambini ai teenager, i fan sfegatati di Bloom e compagnia bella sono stati parecchi, ossia tutti quelli che hanno amato il cartoon Winx Club.

E ora probabilmente diventeranno ancora di più: la serie tv che ha esordito ieri su Netflix, Fate The Winx Saga, si ispira proprio al mitico cartone animato e quindi, andando a stuzzicare un altro tipo di target, aumenterà il numero di "tesserati al club delle Winx", si fa per dire. Diciamo però che si ispira “liberamente”, nel senso che non adatta precisamente tutto quanto ma rivela alcune differenze sostanziali.

Sia il cartoon sia lo show televisivo (di genere young adult drama) sono una produzione italo-britannica, creata dal celebre regista, produttore televisivo e cinematografico italiano Iginio Straffi (in veste di produttore pure per la serie Netflix).

La trasposizione dal cartone animato allo show televisivo ha dovuto modificare 5 aspetti relativi alle Winx, per meglio adattarsi al nuovo pubblico a cui è rivolta la serie.

Ecco le 5 differenze più importanti tra la serie Fate The Winx Saga e il cartone Winx Club. Ovviamente non ci sono più le ali ma quello è abbastanza ovvio… Lo dice comunque anche Stella nella serie: “Mi aspettavo che ci fossero le ali”.

Il pubblico diverso: The Winx Saga è per gli “young adult”

Il target non è quindi più quello di età anagrafica molto bassa, ossia bambini e ragazzi giovanissimi. Mentre il cartone animato si rivolgeva soprattutto agli under 12, The Winx Saga è per ragazzi ma anche adulti che amano le avventure di matrice un po’ magica. Il live-action si ispira alle gesta originali di Bloom, Stella, Aisha, Flora (che nella serie è diventata Terra) e Musa ma le propone in chiave più seria, pensando a un pubblico decisamente più maturo. Benché le protagoniste di Winx Club fossero già ben differenti dallo stereotipo dei personaggi femminili dei cartoon infantili (con look e acconciature molto più da adulti insomma), nella trasposizione della serie televisiva c’è un ulteriore step verso la maturità. I personaggi della versione live sono delineati come teenager fatti e finiti, ergo fumano, bevono, hanno esperienze sessuali e via dicendo... Non cose per bambini come quelle trattate dal cartoon, insomma.



5 fate anziché 6: addio a Tecna

Anche i ruoli di alcune delle fate rimaste variano leggermente: Musa (interpretata da Elisha Applebaum) è diventata la fata delle emozioni mentre “di là” era quella della musica; Flora, la fata della natura, è stata sostituita da Terra (interpretata da Eliot Salt).

E il personaggio di Aisha (Precious Mustapha)? Arrivava dopo nel cartoon, invece qui la troviamo fin da subito.

Stella (Hannah van der Westhuyen) c’è ancora ma è diventata più adulta, con un maggior numero di sfaccettature e una tipologia di “problemi” legati alla fase adolescenziale che la sua versione animata non aveva.

Bloom (Abigail Cowen) rimane ancora la protagonista principale e la sua storia è sostanzialmente uguale a quella del cartone: ha vissuto nel mondo degli umani per sedici anni ignorando la sua vera natura. Però pure per lei cambiano alcune cose: non è più la “perfettina” impeccabile Bloom che conoscevamo nel cartoon ma si arricchisce di uno spessore notevole. Non quindi un personaggio lineare (come quello che un cartoon per bambini deve avere, per essere meglio recepito dal pubblico infantile) ma una “maschera” molto più realistica in chiave umana. Una fata in carne e ossa, quindi, sia dentro sia fuor di metafora.

Per quanto riguarda gli specialisti, abbiamo ancora Sky (Danny Griffin) e Riven (Freddie Thorp) ma nella serie c’è la new entry di Dane (Theo Graham).

I cattivi sono cattivi davvero

Nella serie i personaggi hanno più sfaccettature

E come accennavamo prima, perfino Bloom (che nel cartoon era perfetta in tutto e per tutto) si è tramutata in un personaggio più realistico, ricco di sfaccettature e problemi. Dalle questioni di body positive (che toccano ad esempio il personaggio di Terra) ai legami conflittuali con i genitori tipici dei ragazzi, nella serie c’è molto più realismo, attualità e temi scottanti di oggi.