Fate: The Winx Saga, svelati teaser e data d'uscita

Musa, Tecna, Flora, Stella e Boom sono pronte per sbarcare su Netflix, l’appuntamento è fissato per il 21 gennaio 2021

Poco più di un mese all’uscita dell’attesa nuova serie targata Netflix . Poche ore fa la piattaforma di streaming ha condiviso teaser e data di distribuzione di Fate: The Winx Saga.

Fate: The Winx Saga, la data di uscita e il teaser

Musa, Tecna, Flora, Stella e Boom sono le cinque celebri protagoniste di Winx Club, seria animata in onda dal 2004.

Da oltre quindici anni le fate tengono compagnia a milioni di giovani spettatori grazie a un successo sempre maggiore che le ha rese celebri in tutto il mondo. Infatti, la serie ha conquistato mercati internazionali rivelandosi un fenomeno mediatico in grado di affermarsi come un vero e proprio franchise.

Poche ore fa Netflix ha condiviso le prime immagini dello show, che farà il suo atteso debutto il 22 gennaio 2021. Il teaser, dalla durata di circa un minuto, ci porta all’interno del magico mondo della serie rivelandone protagonisti principali e scenografie.