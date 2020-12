Le terrificanti avventure di Sabrina - Parte 4, è uscito il trailer

Kiernan Shipka è pronta per rivestire per l’ultima volta i panni di Sabrina Spellman

Si alza il sipario sul capitolo conclusivo della serie Le terrificanti avventure di Sabrina, in uscita il 31 dicembre su Netflix.

Kiernan Shipka torna quindi a rivestire i panni della protagonista per l’ultima volta, al suo fianco Chance Peromo , Miranda Otto e Lucy Davis nei ruoli di Amrose, Zelda e Hilda.

Netflix: le ultime news

Nelle ultime ore la piattaforma di streaming ha annunciato novità e distribuito trailer di alcune delle sue serie e pellicole più celebri. In primis abbiamo visto la conferma di Elliot Page nella terza serie The Umbrella Academy, successivamente è stata la volta del trailer dell’atteso musical The Prom con protagonisti Meryl Streep, Nicole Kidman e James Corden.

Inoltre, Netflix ha pubblicato un’intervista a Emma Corin in cui ha raccontato il lavoro fatto per interpretare Lady Diana nell’ultima stagione della serie The Crown.