Bridgerton, è ufficiale: annunciata la seconda stagione

Lo showrunner ha intenzione di proporre ai fan ben otto stagioni, raccontando le storie dell'intera famiglia

“Bridgerton” è senza dubbio una delle serie TV più viste al mondo in questo momento. Una produzione Netflix tratta dai romanzi di Julia Quinn. La passione dei fan, che hanno fin da subito seguito in gran numero le avventure dei protagonisti, ha spinto molti a ritenere scontata la produzione di una seconda stagione. Nessun annuncio è stato però dato dalla piattaforma in merito. Nessuno fino a oggi.

Netflix ha infatti ufficializzato la seconda stagione di "Bridgerton". Attraverso i propri social è stata data la felice notizia. Sul profilo Instagram USA della piattaforma è stato pubblicato un breve video, che vede svariati personaggi intenti a ballare e festeggiare. Scene tratte dalla prima stagione, con la clip che si conclude con l'annuncio del nuovo ciclo di puntate. Sulla pagina italiana si legge invece: "Lady Whistledown è felice di informarvi che è in arrivo la seconda stagione di 'Bridgerton'".

Grande entusiasmo tra i fan italiani, americani e non solo. Una notizia che era nell'aria ormai da giorni, ora divenuta ufficiale. Si può dire dunque che il countdown per l'arrivo dei nuovi episodi sia ufficialmente partito. Ci sarà però da attendere, considerando come le riprese avranno inizio la prossima primavera. I dispositivi Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) non renderanno la vita facile a cast e crew, così come su altri set. Non è da escludere dunque che la seconda stagione possa esordire il prossimo anno.