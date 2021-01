Regé-Jean Page di Bridgerton possibile candidato per James Bond

In attesa di “No Time To Die”, ecco l’attuale top 5 per il prossimo 007 secondo i bookmakers Condividi:

I fan di James Bond attendono con ansia l’uscita di “No Time To Die”, che segnerà l’addio di Daniel Craig al celebre personaggio. Al tempo stesso si spera che in tempi brevi possa giungere l’annuncio del suo sostituto. Tanti i nomi in corsa, con i bookmakers che ne hanno da poco aggiunto uno nuovo. Si tratta di Regé-Jean Page, tra i protagonisti di Bridgerton, serie TV Netflix tratta dalla saga letteraria di Julia Quinn. A rivelare quest’ultimo candidato è stata la società di scommesse Ladbrokes.

approfondimento No Time To Die, Lashana Lynch primo 007 donna Nato a Londra nel 1990, l’attore 31enne era dato 40 a 1 sul finire del 2020. Il grande successo ottenuto dallo show ha però fatto crollare le sue quotazioni. È ora dato 5 a 1, il che lo pone nella top 5 dei papabili nuovi 007.

James Bond, tutti i candidati approfondimento No Time To Die, nuova data d’uscita La lista dei papabili sostituti di Daniel Craig nel ruolo di James Bond è alquanto lunga. Stando ai bookmakers, però, esiste una top 5 di cui tener conto. Per mesi si è parlato di Idris Elba, che non ha messo piede fuori dalla classifica ancora oggi, anche se è un po’ distanziato dalla vetta.

approfondimento Bridgerton, rumors su una seconda stagione Questa sembra essere, ad oggi, occupata da Tom Hardy, che molti sul web pare diano già come nuovo 007. Nel terzetto in testa spazio anche per James Norton, noto per la serie “Happy Valley”, la miniserie “Guerra e Pace” e l’attuale show “McMafia”. Al cinema è stato invece impegnato sui set di “Rush”, “Turner” e “Piccole donne”, tra gli altri. Regé-Jean Page occupa il quarto posto, con il quinto assegnato, per ora, alla coppia Sam Heughan e Richard Madden, volti noti del mondo televisivo grazie ad “Outlander” e “Game of Thrones”.