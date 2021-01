Bridgerton, i rumors su una seconda stagione della serie tv

Bridgerton: le notizie sulla seconda stagione

approfondimento

Bridgerton, il cast della serie tv. FOTO

Negli ultimi giorni alcune indiscrezioni riguardanti Bridgerton hanno ipotizzato il rinnovo di una seconda stagione, ma al momento la notizia è ancora priva di conferme.

Recentemente Variety ha intervistato l'attriceNicola Coughlan alla quale ha chiesto delucidazioni sul destino della serie.

L’interprete, classe 1987, ha parlato della grande speranza di poter vedere Bridgerton rinnovata per una seconda stagione, queste le sue dichiarazioni: “Lo speriamo davvero (che venga rinnovata). È una grande gioia farla e la risposta è andata oltre ogni nostra più rosea aspettativa. Ma fino a quando gli dei di Netflix non scenderanno per benedirci, noi non lo sappiamo”.

A questo punto non resta altro da fare che attendere per conoscere gli eventuali sviluppi futuri.