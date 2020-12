Bridgerton, gli scatti dal backstage

Bridgerton è il nuovo titolo targato Netflix che ha recentemente fatto il suo debutto sulla piattaforma. La serie, basta sui romanzi della scrittrice statunitense Julia Quinn , ha conquistato il pubblico per storia, costumi e ambientazione.

Bridgerton: le foto su Twitter

approfondimento

Bridgerton, il cast della serie tv. FOTO

Nelle scorse ore il servizio di streaming ha condiviso alcuni scatti portando il pubblico direttamente nel backstage della serie attraverso il profilo Netflix Queue, solito raccontare il lavoro dietro le quinte, come accaduto recentemente per la serie The Witcher, di cui ha mostrato la prima pagina del copione della seconda attesa stagione che rivedrà Henry Cavill (FOTO) nei panni di Geralt di Rivia.

Le foto dal backstage di Bridgerton, scattate da Barnaby Boulton, vedono alcuni dei protagonisti intenti nelle riprese degli episodi. Il tweet ha immediatamente ottenuto numerosi consensi tanto da contare al momento più di 800 like e oltre 150 retweet.