David Beckham diventa Sir, Victoria sarà Lady

La prossima settimana l’ex calciatore riceverà il cavalierato, una delle onorificenze più importanti del Regno Unito, in occasione dei festeggiamenti per il compleanno di re Carlo III

David Beckham riceverà il titolo di Sir. La prossima settimana, infatti, l’ex calciatore otterrà il cavalierato, una delle onorificenze più importanti del Regno Unito, in occasione dei festeggiamenti per il compleanno di re Carlo III. Seppur nato a novembre, il sovrano celebra pubblicamente la ricorrenza durante la bella stagione. Secondo le indiscrezioni da Londra, Beckham avrebbe ricevuto la comunicazione ufficiale della notizia già da alcune settimane, e non solo. Il re e la regina Camilla gli avrebbero infatti ricordato il grande traguardo durante una chiacchierata al Chelsea Flower Show. In particolare, il sovrano gli ha chiesto se avesse già ricevuto il suo dono. “È stato incredibile, grazie, è stato molto gentile”, gli ha risposto Beckham.