Victoria balla con le Spice Girls per i suoi 50 anni. Il video

Victoria Beckham taglia (in grande) il traguardo dei 50

L'ex star delle Spice Girls, stilista e imprenditrice di successo nata il 17 aprile 1974 ad Harlow, compie 50 anni e dichiara di sentirsi incredibilmente fortunata ad aver raggiunto questo traguardo: "Beata, ma anche realizzata e profondamente soddisfatta. Credo che si possa essere molte cose. Una pop star, una madre, una moglie, una stilista… La mia passione è sempre stata sognare in grande! Credi per primo in te stesso, gli altri ti seguiranno”, ha scritto su Instagram. La vita di Victoria Caroline Adams cambia nel 1994, quando entra a far parte delle Spice Girls. La girl band inglese, di genere pop, era composta da Geri Halliwell (Ginger Spice), Melanie Brown (Scary), Emma Bunton (Baby), Victoria (Posh) e Melanie Chisholm (Sporty). E nonostante la sua esperienza canora si sia conclusa nel 1999, per tornare sul palco con le colleghe nel 2012 in occasione dei festeggiamenti legati alle Olimpiadi di Londra, il sogno di una reunion è sempre nel cuore dei fan. Del resto Victoria insegna: "Crederci e sognare in grande".