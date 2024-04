Moda, arriva la collaborazione tra Victoria Beckham e Mango

Il brand spagnolo, che quest'anno festeggia i primi quarant'anni di attività, ha nominato la stilista britannica come guest designer di una collezione speciale e lussuosa ispirata all'immaginario della de La Piscine, pellicola dei tardi anni Sessanta con Alain Delon e Romy Schneider e Jane Birkin

Il teaser che è apparso ad inizio mese sui canali social ufficiali di Mango lasciava intuire che la collaborazione ideata dal brand per la Primavera 2024 sarebbe stata allettante come un tuffo nell'acqua limpida di una piscina illuminata dai raggi del sole dell'estate.

La clip, nella quale si udiva un rumore dei tuffi, metteva in primo piano le lettere “AM”, coppia di lettere che i più scaltri (e i più attenti al mondo della moda) avevano capito fosse la parte finale del cognome di Victoria Beckham, scelta come designer d'eccezione dal marchio spagnolo per una collezione di capi e accessori che è già attesissima.

Nell'era delle collaborazioni tra marchi, Victoria Beckham per Mango si annuncia davvero imperdibile. Il conto alla rovescia per l'acquisto terminerà il 23 aprile, data in cui le creazioni saranno disponibili online e in alcuni store selezionati Mango. Ecco i dettagli resi noti fino a questo momento.

Victoria Beckham sperimenta lo “stile Riviera” Non sappiamo ancora molto della collezione Victoria Beckham per Mango perché il brand spagnolo e la guest designer designata ci tengono a far crescere l'attesa per la collaborazione snocciolando qualche look in anteprima sui canali social a beneficio dei follower più impazienti.

Al momento, dopo il teaser, sono apparse online due immagini promozionali, parte di uno shooting scattato a bordo piscina, lussuosa cornice di un guardaroba ispirato alle atmosfere ricercate e rilassate de La Piscine, il giallo francese del 1969 di Jacques Deray dove Alain Delon e Romy Schneider e Jane Birkin, all'interno di una trama thriller, seducevano lo spettatore col loro fascino e la loro impareggiabile eleganza.

Victoria Beckham per questa collezione speciale che Mango lancia per festeggiare i quarant'anni di attività del marchio, guarda al Mediterraneo e alla seduzione intramontabile dello stile French Riviera che ogni anno a ridosso dell'estate, quando tutti i riflettori sono puntati su Cannes - complice anche il rinomato Festival del cinema annuale – torna a popolare i desideri di donne e uomini.

Lo stile Riviera è un'ispirazione perenne per gli stilisti europei che, non a caso, in questo periodo dell'anno sfilano con le collezioni Cruise, pensate per dare corpo al guardaroba da sfoggiare in vacanza.

Victoria Beckham, del resto, pur avendo un forte DNA british conosce bene il Sud dell'Europa e la Spagna avendo trascorso lunghe stagioni a Madrid quando suo marito David era in forza al Real Madrid. approfondimento Victoria Beckham ha collezionato 15 anelli di fidanzamento in 24 anni

La capsule: colori, modelli, prezzi Ci sarà parecchio bianco nella collezione Victoria Beckham per Mango dal momento che i primi due look mostrati in anteprima sono di questo colore.

Si tratta di un tailleur con pantaloni e blazer e un abito con scollo all'americana e drappeggio frontale, due modelli che fanno parte del repertorio della stilista britannica e che fanno capolino spesso anche nelle collezioni stagionali del marchio di abbigliamento spagnolo che è uno dei favoriti delle donne in cerca di uno stile contemporaneo ed easy chic.

La collezione comprenderà anche accessori, dunque, scarpe, borse e qualche gioiello, anche questi ispirati dal gusto di Beckham che da qualche tempo è un nome fisso del calendario della Paris Fashion Week.

La palette della speciale capsule sarà morbida e composta da molti colori pastello, probabilmente non troppo diversi da quelli usati nelle ultime collezioni VB, dunque, verde menta, lilla, giallo burro, rosa pallido.

I prezzi? Non saranno popolari quanto quelli delle collezioni Mango ordinarie ma si avvicineranno a quelli delle linee “speciali”, come “Capsule” e “Selection”, costi superiori a quelli medi giustificati dalla elevata qualità dei tessuti impiegati e dalla fattura superiore.

C'è da scommette sulla presenza di blazer e dress in stile lingerie dal taglio sofisticato e scivolato, sempre presenti nelle collezioni della ex Posh Spice e sull'aggiunta di borse in vera pelle e sandali col tacco a stiletto. Ma è probabile che ci saranno anche maglioncini basic, gonne corte con motivo Vichy e ceste di paglia, del resto la musa dichiarata di questa collezione è Jane Birkin, icona fashion la cui fama va ben oltre i confini della Francia e trascende l'epoca in cui incantava mezzo mondo. Birkin ne La Piscine era Pénélope una diciottenne magnetica dal guardaroba per cui ancora oggi si farebbero follie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MANGO (@mango) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MANGO (@mango) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie