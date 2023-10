Victoria Beckham, 15 anelli di fidanzamento in 24 anni di matrimonio

La stilista ed ex Spice, amante del bello e della vita lussuosa, ha sfoggiato negli anni tantissimi engagement ring, tutti preziosissimi. Ecco i dettagli dei pezzi che compongono l'invidiabile collezione della moglie del campione inglese

Nei ventiquattro anni di matrimonio di David e Victoria Beckham non ci sono sempre stati solo rose e fiori. Ci sono stati, infatti, anche i diamanti, gli zaffiri e gli smeraldi, lavorati e incastonati su anelli da capogiro realizzati dai migliori maestri dell'arte orafa. Questi preziosi, pegni d'amore di David per Victoria che hanno sempre attirato l'attenzione di fotografi e fan durante le apparizioni pubbliche della coppia stellare, tornano alla ribalta nei giorni in cui in streaming spopola Beckham la docuserie in quattro episodi distribuita da Netflix, visibile anche via Sky Q, Sky Glass e Now, che racconta l'uomo dietro la star del football. David Beckham è stato un marito modello? A giudicare dalla collezione di anelli di Victoria si direbbe di sì.





Il potere dei Beckham La docuserie Netflix dedicata a David Beckham ha contribuito ad accendere ulteriormente la curiosità del mondo sulla vita privata e familiare dell'ex bandiera del Manchester United, sotto ai riflettori fin dai suoi esordi nel mondo del calcio inglese, nei primi anni Novanta.

Innegabile che il talento innato di Beckham, la sua avvenenza e le sue origini operaie, abbiano creato un mito che, con l'arrivo nella sua vita di Victoria Adams, la già famosissima Posh Spice, è diventato solo più grande ed inscalfibile.

Considerati da molti la vera coppia reale britannica, i Beckham sono un fenomeno di costume che interessa al mondo intero, non solo agli inglesi. Power couple al pari di Brad e Angelina, di Tom e Katie (Cruise e Holmes) e di molte altre coppie nate nello star system, David e Victoria Beckham sono gli unici ad essere rimasti insieme attraversando due millenni mano nella mano e dimostrando che col duro lavoro le coppie possono funzionare, anche per molti anni.

Incuranti dei pettegolezzi sui tradimenti che hanno accompagnato alcuni momenti della loro unione (come le relazioni extraconiugali di David negli anni in cui era in forza al Real Madrid), i Beckham vengono fuori dalla docuserie come una coppia solida, capifamiglia di un nucleo che oggi conta figli, nuore e fidanzati. La costante? L'amore, che per una “Posh” come Victoria si concretizza anche in simboli di grande valore. approfondimento Beckham, Leonardo DiCaprio ha consigliato il regista all'ex calciatore

I quindici anelli di fidanzamento di Victoria

Nel 1998 Victoria e David Beckham mostrarono le mani ai fotografi per dare prova, attraverso i loro anelli del loro fidanzamento ufficiale. L'engagement ring di lei era in oro giallo con un diamante in taglio marquise. Solo un anno dopo, a nozze compiute, sull'anulare di lei spuntò una fascia Eternity, sostituita nel 2003 da un grosso anello con un diamante taglio smeraldo con baguette laterali, anche questo un classico dell'alta gioielleria.

Dopo anni di matrimonio e di anelli bianchi, Victoria matura la passione per le pietre colorate e nel 2004 sfoggia un anello con diamante color champagne dal valore di oltre un milione di dollari (pare, regalo di David per il suo trentesimo compleanno).

Aumentano gli anni (di matrimonio) e anche la dimensione delle gemme che sono sempre più protagoniste delle foto degli eventi e dei red carpet. Nel 2007 Victoria Beckham esibisce un anello con smeraldo ovale (taglio cuscino) e nel 2009 un rubino contornato di diamanti.

Il 2010 è l'anno dello zaffiro blu, il 2015 della pietra di luna. Nel mezzo, tanti altri anelli di diamanti, alcuni simili a quelli precedenti ma di caratura diversa. Molti sono disegnati solo per lei dai brand più famosi al mondo e tutti (quindici, in totale), attirano le invidie dei fan che sostengono siano doni del calciatore per farsi perdonare. Tutte chiacchiere, anche perché non è mai stata chiara la motivazione che sta dietro a ciascun anello - tra cui è molto probabile ve ne siano alcuni che Victoria potrebbe aver acquistato da sola. In ogni caso, poco importa: dopo la ducuserie, la popolarità e la simpatia del pubblico per la coppia è alle stelle. vedi anche Beckham, nella docuserie Netflix il presunto tradimento di David