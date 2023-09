Beckham, Leonardo DiCaprio ha consigliato il regista all'ex calciatore

Fisher Stevens, premio Oscar per il documentario The Cove nel 2009 e attore del cast di Succession, racconta al Guardian come è stato ingaggiato dall'ex calciatore per dirigere la docuserie sulla sua vita

Fisher Stevens ha un Oscar sul caminetto ed è tra gli attori di quella che forse è la serie più apprezzata da critica e pubblico negli ultimi cinque anni, Succession, capace di fare incetta di premi e di raccogliere 27 nomination con la sua stagione finale per i prossimi Emmy Award. Eppure non sono state queste voci decisamente pesanti nel suo curriculum ad aver convinto David Beckham a ingaggiarlo come regista della sua docuserie in quattro episodi in arrivo su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick). No, a fare la differenza è stata un’altra cosa.

Le referenze di DiCaprio A mettere una buona parola per Stevens, che in Succession interpreta il personaggio di Hugo Baker, è stato nientemeno che Leonardo DiCaprio. Secondo quanto raccontato dallo stesso Stevens al Guardian, infatti, è stato proprio l’attore premio Oscar per The Revenant a mettere una buona parola per lui con l’ex centrocampista di Manchester United, Milan, Los Angeles Galaxy e della nazionale di calcio dell’Inghilterra.

IL RACCONTO DI STEVENS “David usciva con Leo e gli ha chiesto chi avrebbe dovuto assumere – ha raccontato Stevens – Lui gli ha raccomandato me! David allora ha guardato Before the Flood (documentario ecologista diretto da Stevens coprodotta con lo stesso DiCaprio, ndr) e poi Palmer (film del 2021 con Justin Timberlake, diretto dallo stesso Stevens, ndr) e ci ha trovato qualcosa che gli è piaciuta – l’emozione, immagino”. vedi anche Beckham, trailer della docuserie sull'icona non solo del calcio

PREMIO OSCAR NEL 2009 Oltre alla carriera da attore, infatti, Stevens ha un robusto curriculum da regista, specialmente nei documentari. Nel 2009 ha vinto un Oscar grazie al suo film sulla caccia ai delfini in Giappone The Cove. Per convincerlo a sposare il progetto Beckham, però, ci è voluto il consiglio di un altro grande nome dell’industria televisiva e cinematografica americana: Jesse Armstrong, creatore e showrunner di Succession: “Non puoi non farlo. Questa è una grande storia”, gli ha detto.